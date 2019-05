Vot triplu in Belgia, unde votul e obligatoriu: Ecologistii sunt favoriti

Ziare.

Potrivit sondajelor, ecologistii si-ar putea dubla scorul in Valonia, sudul francofon al Belgiei, aceasta performanta (aproximativ 20%) plasandu-i la egalitate cu partidul liberal al premierului Charles Michel, care ar pierde intre trei si sapte puncte in raport cu mai 2014.La Bruxelles, partidul Ecolo-Groen, mizand pe mobilizarea puternica pentru climat din ultimele luni, ar putea deveni prima forta politica, detronandu-i pe socialisti.in cele trei regiuni (Flandra, Valonia, Bruxelles) si microcomunitatea germanofona (77.000 de locuitori in estul tarii).Birourile s-au deschis la ora 08:00 (06:00 GMT) si se inchid la ora 14:00 sau ora 16:00 (ora locala), in functie de sistemul de vot (pe hartie sau electronic) . Primele rezultate sunt asteptate in cursul serii.