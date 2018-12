Atac armat intr-o catedrala din Brazilia, in timpul slujbei: Cel putin 5 oameni au fost ucisi

Ziare.

Atacul a avut loc marti, in timpul unei slujbe, in Catedrala Metropolitana din Campinas, oras situat in apropiere de Sao Paulo, relateaza site-ul Acidadeon.com.Un individ a deschis focul cu doua arme automate spre persoanele din catedrala, dupa care s-a sinucis.Conform bilantului preliminar, cel putin cinci persoane au fost ucise, iar alte trei au fost ranite in atac.Autoritatile braziliene incearca sa afle motivul atacului armat.