Atac armat intr-un bar din Brazilia: 11 persoane au fost ucise

Ziare.

com

Site-ul de stiri G1 a informat ca sapte atacatori au fost implicati in atacul din orasul Belem din statul nordic Para, o persoana fiind ranita, conform politiei.G1 precizeaza ca atacatorii au ajuns la bar in trei masini si o motocicleta pentru ca apoi sa ucida sase femei si cinci barbati duminica dupa-amiaza.Aproape toate victimele au fost impuscate in cap, conform secretarului de securitate publica din Para, Ualame Machado."Bineinteles ca avem cateva piste de investigatie, care sunt confidentiale, insa toate vor fi analizate cu foarte mare atentie", a declarat Machado la o conferinta de presa. Nu se stie motivul atacului si nicio persoana nu a fost arestata pana acum.O purtatoare de cuvant a statului Para, Natalia Mello, a declarat: "A avut loc un masacru, se poate confirma".La sfarsitul lui martie, guvernul federal a trimis trupe ale Garzii Nationale la Belem pentru a spori securitatea in oras pentru 90 de zile.Un numar record de omucideri - 64.000 - au avut loc in Brazilia in 2017, iar in 70% din ele au fost implicate arme de foc.