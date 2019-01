Tragedie in Brazilia, dupa ruperea unui baraj minier: Numarul mortilor urca la 34. Alti 300 de oameni ar putea fi ingropati in noroi (VIDEO)

Tehnologie israeliana

Autoritatile nu au sperante prea mari legate de gasirea celor aproape 300 de persoane date disparute, ploaia ingreunand si mai mult cautarile, relateaza AFP.Cerul era degajat la inceputul zilei, iar mai multe averse au avut loc dupa-amiaza (ora locala), formand balti mari pe vaste intinderi de noroi ce acopera vegetatia, de obicei luxurianta, la Brumadinho, in statul Minas Gerais.Intr-o imagine surprinsa de un fotograf AFP, o vaca era blocata in noroi pana la gat.Intemperiile nu impiedicau "baletul" funebru al elicopterelor, care strabateau neincetat cerul, in cautarea unor supravietuitori, dar care ridicau cel mai adesea corpuri fara viata.Catastrofa s-a soldat cu cel putin 34 de morti, porivit unui nou bilant al pompierilor, care au anuntat anterior un bilant de 11 morti si 296 de persoane date disparute, iar autoritatile se temeau ca putine ar mai putea fi gasite in viata.Sambata dimineata (ora locala), cand bilantul era de 345 de disparuti, 46 de persoane au fost gasite in viata - dintre care 23 erau ranite.Salvatorii au gasit un autocar destinat angajatilor de la Vale complet ingropat, in care se aflau mai multe corpuri, care nu au putut sa fie scoase si care nu au fost inregistrate, inca, in mod oficial.Numeroase rude ale angajatilor minei asteptau vesti, cu anxietate, si nu-si ascundeau revolta fata de putinele informatii obtinute de la autoritati."Nu vor sa spuna nimic! Sunt fiii nostri, sotii nostri si nimeni nu spune nimic. Nepotul meu de cinci ani m-a intrebat daca tatal sau a murit. Ce am sa-i spun?", a declarat pentru AFP Olivia Rios.In cautarea sotului sau, Suely de Oliveira Costa era retinuta de catre agenti de securitate, care o impiedicau sa intre in incinta si-i cereau "sa se calmeze". "Cum vreti sa fiu calma, daca el este deja mort?", striga ea."Ieri (vineri) eram mobilizati in misiuni de salvare, insa astazi incepem o noua faza, munca umanitara, pentru a veni in ajutor celor fara adapost si tuturor persoanelor neajutorate", a declarat pentru AFP Walter Moraes de la Crucea Rosie.Armata a anuntat intr-un comunicat ca aproximativ 1.000 de militari au fost mobilizati, in baza deciziei presedintelui Jair Bolsonaro, si erau pregatiti sa fie sa fie mobilizati in zona."Vom face tot ceea ce putem pentru a ne putea ocupa de victime, a limita pagubele, ancheta si reclama dreptate, pentru a evita noi tragedii", a declarat presedintele.Jair Bolsonaro a declarat, de asemenea, ca premierul isralian Benjamin Netanyahu, care a venit la investirea sa, la Brasilia, la 1 ianuarie, l-a sunat sambata pentru a-i propune un ajutor in cautarea persoanelor date disparute."Acceptam si multumim pentru aceasta tehnologie israeliana, inca o data in serviciul umanitatii", a adaugat el.Un purtator de cuvant al pompierilor a declarat ca aceasta tehnologie consta in aparate dotate cu sonare, capabile sa localizeze corpuri la mare adancime, care urmeaza sa fie utilizate incepand de luni.Noua tragedie vine dupa ce statul Minas Gerais a fost devastat in noiembrie 2015 de alta rupere a unui baraj, la Mariana, soldata cu 19 morti si cu enorme pagube de mediu."Tragedia de mediu ar trebui sa fie mai mica decat cea din 2015, insa tragedia umana mult mai importanta", a recunoscut vineri CEO-ul Vale Fabio Schvartsman, coproprietarul minei de la Samarco impreuna cu grupul anglo-australian BHP.La acea vreme, sute de kilometri patrati au fost acoperiti de un adevarat tsunami de noroi, care a traversat doua state braziliene si s-a extins pe 650 de kilometri, pana la Oceanul Atlantic, prin albia fluviului Rio Doce, unul dintre cele mai importante in Brazilia Potrivit site-ului de stiri G1, Justitia din Minais Gerais a dispus sa se blocheze conturi bancare ale intreprinderii, in suma de un miliard de reali (223 de milioane de euro), in vederea indemnizarii victimelor.Agentia guvernamentala Ibama, din subordinea Ministerului Mediului, a aplicat Vale o amenda in valoare de 250 de milioane de reali (aproximativ 58 de milioane de euro).