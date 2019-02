Bilantul catastrofei din Brazilia creste: 115 morti, 248 de disparuti. Momentul terifiant in care barajul cedeaza (Video)

Ziare.

Sunt pana in prezent "248 de disparuti, 115 morti si 71 de corpuri identificate", a declarat Flavio Godinho, locotenent-colonel in Apararea Civila din Minas Gerais (mare stat minier din sud-estul tarii), care coordoneaza operatiunile de salvare. Ultimul bilant comunicat joi indica 110 morti.Televiziunile locale au difuzat vineri o impresionanta serie de imagini filmate de camerele de securitate aratand momentul exact al ruperii barajului.Echipele de salvare (politie si pompieri) erau din ziua tragediei in posesia acestor inregistrari, dar au hotarat sa nu le divulge pentru "a nu provoca o panica generalizata in randul populatiei" in orele ce au urmat, a afirmat purtatorul de cuvant al pompierilor din Minas Gerais, Pedro Aihara.Imaginile le-au servit pentru a analiza traiectoria reziduurilor si stabili mai exact ariile de cautare. La inceputul catastrofei, suvoiul de noroi a putut atinge o viteza de 70 sau 80 de kilometri pe ora, a precizat el.Majoritatea celor morti si disparuti lucrau in mina Corrego do Feijao apartinand grupului Vale si multi erau pe punctul de a lua pranzul la o cantina a intreprinderii, una din primele structuri lovite de noroi.Catastrofa, care s-a produs in vecinatatea orasului Brumadinho (39.000 de locuitori), la 60 de kilometri de capitala regionala Belo Horizonte, a avut loc la numai trei ani dupa un accident similar in imprejurimi, la mina Samarco (joint-venture intre Vale si australianul BHP)Dezastrul din 2015 a lovit orasul Mariana, cu un numar de morti (19) mai redus decat la Brumadinho. In schimb, a devastat ecosistemul local, devenind cea mai grava catastrofa ecologica din istoria Braziliei.