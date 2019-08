Brazilia refuza ajutorul de la G7 pentru combaterea incendiilor din padurea amazoniana si sugereaza "reimpadurirea Europei"

Ziare.

Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a anuntat, luni, ca banii vor fi dati imediat si ar putea fi cheltuiti pe avioane de combatere a incendiilor.In schimb, Brazilia nu vrea sa accepte finantarea si nici nu a oferit un motiv pentru care refuza acesti bani, transmite The Independent . Insa presedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, l-a acuzat, de curand, pe liderul Frantei ca a adoptat o mentalitate "colonialista" la summit-ul G7.Seful de personal al liderului brazilian, Onyx Lorenzoni, a declarat ca "apreciem [oferta], dar poate ca aceste resurse sunt mai bune pentru reimpadurirea Europei".Lorenzoni a mai spus ca acest ajutor este o dovada de ipocrizie dupa incendiul care a cuprins catedrala Notre-Dame din Paris , in luna aprilie a acestui an."Macron nu poate evita nici macar un incendiu previzibil intr-o biserica de patrimoniu mondial. Ce intentioneaza sa ne invete pe noi sau tara noastra?", a adaugat acesta.Ministrul Mediului din Brazilia a salutat initial oferta venita de la liderii G7, precum si un ajutor separat de 10 milioane de lire sterline venit de la Marea Britanie si 9 milioane de lire sterline din Canada.Se pare ca schimbarea de atitudine a avut loc dupa ce Bolsonaro s-a intalnit cu ministrii sai luni. Presedintele brazilian, care a sustinut anterior, fara dovezi, ca ONG-urile ar fi putut declansa incendiile intr-o incercare de a discredita guvernul sau, a sugerat ca Occidentul incearca sa obtina acces la resursele naturale ale tarii sale."Ajuta cineva pe cineva ... fara sa vrea ceva in schimb? Ce isi doresc ei de acolo de atat de mult timp?", a intrebat Bolsonaro.Macron a spus ca padurea amazoniana, desi arde in Brazilia, este o problema mondiala, iar mesajul sau catre presedintele Braziliei a fost: "Nu va putem lasa sa distrugeti totul".Mii de incendii devasteaza in prezent padurea amazoniana, stabilind un record pentru ultimul deceniu.Incendiile forestiere sunt obisnuite in Amazon, in timpul sezonului secetos, din iulie pana in octombrie. Ele pot avea cauze naturale, precum trasnetele, dar pot fi provocate si de oameni. Fermierii si taietorii de lemne curata terenurile in acest fel si focul scapa de sub control.A.D.