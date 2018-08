Brazilia si-a inchis temporar frontiera cu Venezuela

Ziare.

Autoritatile din statul Roraima, in nordul Braziliei, au comunicat ca aproximativ, informeaza BBC News.Frontiera ramane insa deschisa pentru brazilieni si cetatenii altor state, cu exceptia celor din Venezuela.Decizia judecatorului federal Helder Barreto se refera doar la frontiera terestra cu Venezuela si nu se aplica si in cazul frontierelor maritime si aeriene.O presupusa tentativa de asasinare a presedintelui de la Caracas, Nicolas Maduro , produsa in urma cu cateva zile, a amplificat tensiunile in Venezuela.Venezuela se confrunta cu grave probleme economice, din cauza inflatiei galopante si scaderii pretului petrolului, iar aceasta situatie a condus la ample proteste fata de presedintele Nicolas Maduro, soldate cu decesul a sute de manifestanti. Opozitia il acuza pe liderul de la Caracas ca apeleaza la manevre politice pentru a acumula si mai multa putere.In acest context, mii de venezueleni si-au parasit tara si au emigrat in statele vecine.Autoritatile din statul brazilian Roraima afirma ca numarul mare de imigranti din Venezuela a dus la colapsul serviciilor publice si la o crestere a gradului criminalitatii.