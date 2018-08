Brazilia trimite armata la granita cu Venezuela: Problema nu mai este una de politica interna

Ziare.

In Brazilia, presedintele Michel Temer a semnat un decret prin care este trimisa armata in statul de granita Roraima, scrie Reuters.El a declarat ca decizia are ca scop mentinerea ordinii si siguranta migrantilor. Mai devreme luna aceasta, mai multi brazilieni au atacat migrantii venezueleni dintr-un oras de granita.De cealalta parte, in Peru, a fost declarata stare de urgenta pentru 60 de zile, autoritatile facand referire la "un pericol iminent" pentru sanatate si igiena. Decretul nu ofera mai multe detalii dar autoritatile s-au aratat ingrijorate anterior privind raspandirea bolilor cum ar fi pojarul sau malaria de la imigranti.ONU a avertizat ca situatia va ajunge catre "un moment de criza" comparabil cu criza refugiatilor din Europa.Temer a dat vina pe guvernul socialist al presedintelui Nicolas Maduro pentru criza migrantilor."Problema Venezuelei nu mai este una de politica interna. Este o amenintare la armonia intregului continent", a declarat el.Oficiali importanti privind imigratia din Peru, Columbia si Brazilia s-au intalnit in capitala Columbiei, Bogota, pentru a discuta despre felul in care s-ar putea gestiona situatia.In Columbia, traiesc in prezent aproape un milion de venezueleni iar peste 400.000 locuiesc in Peru, au comunicat cele doua tari dupa intalnirea de marti. Doar 178.000 dintre cei din Peru locuiesc legal.Columbia si Peru au anuntat ca vor coopera si vor distribui informatiile despre migranti intr-o baza de date comuna.Maduro a avertizat migrantii ca vor da peste conditii grele in strainatate si i-a invitat sa se intoarca acasa. Marti, Venezuela a anuntat ca a repatriat 89 de cetateni care migrasera in Peru, dar s-au intors dupa ce au fost victimele unui "tratament crud"."Au ascultat apelurile din afara... si tot ce au gasit in Lima a fost rasism si persecutie", a declarat Maduro.Ministrii de Externe din Ecudaor, Columbia si posibil Peru si Brazilia se vor intalni in Ecuador saptamana viitoare pentru a discuta despre migrantii din Venezuela, conform lui Christian Kruger, seful agentiei de migratie a Columbiei.