Carnavalul de la Rio debuteaza cu scandalul prezentarii lui Iisus drept o femeie de culoare

Mangueira, scoala de samba care a castigat titlul in 2019, a anuntat si pentru editia de anul acesta o defilare cu tema politica. Pe fondul pozitiilor de extrema dreapta exprimate de presedintele tarii, Jair Bolsonaro, dansatorii au pus la cale un spectacol in care Iisus se reintoarce pe pamant ca femeie de culoare intr-una dintre celebrele favelas, cartierele sarace ale orasului brazilian. Deja au fost stranse peste 100.000 de semnaturi online pe o petitie care acuza scoala de samba de "pangarirea fiului lui Dumnezeu".Potrivit traditiei, carnavalul a debutat ca o petrecere publica gandita ca un prilej de sarbatoare pentru ultimele zile dinaintea intrarii in postul Pastelui.Carnavalul Rio 2020 s-a deschis oficial vineri, 21 februarie si programeaza evenimente pana marti, 25 februarie.Sambata si duminica sunt programate paradele principalelor scoli de samba, cea mai importanta parada a evenimentului. Primele sase dintre scolile cel mai bine clasate in acest an vor oferi spectacolul programat pe 29 februarie, la Parada campionilor.Sambata are loc si Balul carnavalului, Magic Ball, la Hotelul Copacabana Palace unde costumele de lux si exuberanta sofisticata se intalnesc cu tinutele formale de seara.Pana marti seara, in fiecare zi, intre 18:00 si 03:00 sunt organizate petreceri publice in mai multe zone din oras (Praca Floriano, Cinelandia, Centru)Scoala de samba Estacao Primeira de Mangueira, una dintre cele mai vechi institutii de profil din Rio de Janeiro, s-a impus la editia din 2019 a Carnavalului, cu o parada care a pus sub semnul intrebarii istoria Braziliei, asa cum este predata elevilor, potrivit g1.globo.com. Este una dintre cele treisprezece scoli de samba care alcatuiesc Grupo Especial (Grupul special).Scoala Portela, pentru care creatorul de moda francez Jean Paul Gaultier a semnat unele costume, este cea care detine recordul de titluri de campioana, cu 22.Originile evenimentului pot fi gasite la jumatatea secolului al 17-lea, cand portughezii au introdus un festival dedicat vinului, Entrudo. Prima parada cu masti a avut loc la Rio in 1840, dar muzica era cea preferata de elitele europene ale vremii, polca si vals. Abia din 1917 muzica locala, samba, a devenit marca festivitatilor.Serbarea publica s-a transformat intr-o petrecere anuala care cuprinde intregul oras la inceputul secolului XX. Primele scoli de samba au fost deschise in Rio in anii '20, iar in 1933, deja a avut loc primul concucurs intre aceste institutii.