Cel putin 44 de morti in urma unei furtuni violente in Brazilia. Cele mai puternice ploi din ultimii 110 ani (Video)

In urma intemperiilor exceptionale, 19 persoane sunt in continuare date disparute - fata de 25 anuntate anterior - iar 12 au fost ranite si aproape 17.000 sunt sinistrate in cele 58 de municipalitati ale statului Minas Gerais, anunta AFP.Decesele s-au produs in urma alunecarilor de teren sau a prabusirii locuintelor provocate de inundatiile si precipitatiile fara precedent, care au afectat incepand de joi acest stat, inclusiv capitala sa, Belo Horizonte.Institutul national de meteorologie a indicat ca au fost inregistrate cantitati de precipitatii care nu au mai fost consemnate niciodata in cei 110 ani de masuratori.Intensitatea ploilor a scazut incepand de duminica.Din India, unde s-a aflat intr-o vizita oficiala, presedintele Jair Bolsonaro a dat asigurari ca guvernul sau face "tot ce este posibil", desi "zona afectata este vasta" si este "dificil ca toata lumea sa fie salvata".Ministrul Dezvoltarii Regionale, Gustavo Canuto si guvernatorul statului Minas Gerais, Romeu Zema, au survolat zona afectata si au anuntat acordarea unui ajutor imediat in valoare de 90 de milioane de reali (aproximativ 22 de milioane de dolari).In absenta politicilor pe termen lung de reducere a riscurilor, "vom continua sa asistam la aceste lucruri inca o data", a avertizat Zema.Audemar Carneiro, un locuitor din Vila Bernadete, langa Belo Horizonte, a declarat ca nu a mai asistat niciodata la un astfel de dezastru. "Nimic de acest gen nu s-a mai intamplat aici. A fost un loc linistit", a spus pentru AFP barbatul in varsta de 51 de ani.Autoritatile au prelungit pana vineri alerta pentru posibile noi alunecari de teren in zona Belo Horizonte. De asemenea, au sfatuit persoanele stramutate sa nu revina deocamdata in locuintele afectate.Imaginile transmise de posturile de televiziune locale prezinta scurgeri de noroi, case acoperite de mal, copaci smulsi din radacini si stalpi de electricitate prabusiti, rauri revarsate si cartiere intregi inundate de aceasta furtuna, care a afectat si statele invecinate Rio de Janeiro si Espirito Santo.Aversele puternice care au cazut in Rio de Janeiro au antrenat cresterea a trei cursuri de apa care au inundat sapte localitati din nordul si nord-estul statului. Nu au fost semnalate decese sau persoane ranite in acest stat.Circulatia pe mai multe drumuri a fost intrerupta din cauza apelor si zeci de poduri s-au prabusit. Potrivit site-ului de informatii G1, un dig a cedat in Monjolos, o zona rurala din Minas Gerais, provocand revarsarea unui curs de apa care a afectat mai multe locuinte, fara a exista insa victime.Aceste intemperii coincid cu implinirea unui an de la prabusirea unui dig minier situat in Brumadinho, in statul Minas Gerais, care a cauzat un urias torent de namol si deseuri - cu un volum de 13 milioane de metri cubi -, care a distrus totul in calea sa. Acea tragedie, produsa pe 25 ianuarie 2019, a facut 211 morti si 95 de disparuti.Cele mai multe dintre victime lucrau in mina Corrego do Feijao, apartinand grupului Vale, primul producator mondial de minereuri de fier.In urma cu o saptamana, sase persoane au murit in urma inundatiilor si a alunecarilor de teren provocate de ploi diluviene in statul Espirito Santo, din sud-estul Braziliei, noteaza AFP. Peste 3.000 de persoane au fost evacuate, conform surselor oficiale.