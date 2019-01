Cel putin 7 oameni au murit si 150 sunt disparuti, dupa ruperea unui baraj minier in Brazilia

Ziare.

"Potrivit informatiilor confirmate de pompieri, sapte corpuri au fost localizate (...), iar 150 de persoane sunt in continuare date disparute", a informat guvernul statului Minas Gerais intr-un comunicat. Un prim bilant al pompierilor anuntase 200 de disparuti.Sansele de a gasi supravietuitori printre cele 150 de persoane date disparute sunt minime, le-a declarat jurnalistilor vineri seara guvernatorul statului, Romeu Zema.Autoritatile locale au precizat ca 270 de persoane din totalul celor 427 care se aflau la situl Vale au fost gasite in viata.Ruperea unui baraj al complexului minier Corrego do Feijao, care numara trei in total, s-a produs dupa pranz la Brumadinho, localitate cu 39.000 de locuitori situata la 60 de kilometri sud-vest de Belo Horizonte, capitala statului Minas Gerais.In imagini impresionante surprinse din aer si difuzate de pompieri se poate vedea un torent de noroi de culoare maro care acopera suprafete imense de vegetatie. Intr-o alta imagine se poate vedea cum noroiul se scurge rapid peste o sosea.Televiziunea Globonews a difuzat de asemenea imagini surprinse din elicopter care arata locuinte partial distruse, unele inghitite pe jumatate de noroi.Municipalitatea din Brumadinho a difuzat pe retelele sociale un comunicat in care cere populatiei sa se indeparteze de albia raului Paraopeba, posibil contaminat de noroiul cu deseuri miniere.Presedintele Jair Bolsonaro a facut cunoscut ca va merge sambata dimineata in Minas Gerais pentru a survola zona dezastrului."Vom constata pagubele pentru a lua masurile necesare ca sa usuram suferinta familiilor posibilelor victime, precum si problemele de mediu", a declarat seful statului brazilian intr-un briefing de presa la Brasilia.