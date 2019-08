Decizie la summitul G7 legata de incendiile dezastruoase din Amazonia

Ziare.

"Exista o reala convergenta pentru a spune", a declarat presedintele francez, citat de AFP si dpa.In fata apelurilor la ajutor, lansate in special de Columbia, "trebuie sa ne aratam prezenti", a adaugat Macron, care a criticat vineri "lipsa de actiune" a presedintelui brazilian Jair Bolsonaro in fata acestui dezastru ecologic.Imaginile cu "plamanul planetei" in flacari au suscitat o emotie la nivel mondial si au propulsat acest subiect in centrul discutiilor in G7, in pofida reticentelor initiale ale Braziliei, care nu este prezenta la summitul de la Biarritz.Emmanuel Macron a anuntat duminica existenta unor contacte in curs "cu toate tarile Amazoniei (...) pentru a finaliza angajamente foarte concrete asupra mijloacelor tehnice si financiare". "Suntem pe cale sa convenim asupra unui mecanism de mobilizare internationala pentru a putea ajuta intr-un mod mai eficace aceste tari", a precizat seful statului francez. In ceea ce priveste problema pe termen mai lung privind reimpadurirea Amazoniei , "au fost exprimate mai multe sensibilitati" la masa de discutii, a adaugat Macron, subliniind atasamentul tarilor vizate fata de suveranitatea nationala."Insa miza Amazoniei atat pentru aceste tari, cat si pentru comunitatea internationala, este aceea - in termeni de biodiversitate, oxigen, lupta impotriva incalzirii climatice - incat trebuie sa demaram aceasta reimpadurire", a pledat presedintele francez.Aceasta criza de mediu ameninta sa torpileze si acordul comercial UE-Mercosur ( Brazilia , Argentina, Uruguay si Paraguay ), semnat la sfarsitul lui iunie, dupa 20 de ani de tratative. Acuzandu-l pe Bolsonaro ca "a mintit" cu privire la angajamentele sale in privinta mediului, Parisul a anuntat ca, in aceste conditii, se opune tratatului.