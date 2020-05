Detinuti de la o inchisoare din Brazilia au luat ostatici gardienii

Ziare.

Cauza revoltei de la Penitenciarul Puraquequara nu este cunoscuta, dar la televiziunile locale s-a vorbit despre un filmulet care ar fi fost inregistrat de un detinut, in care acesta se plangea de caldura foarte mare si de lipsa curentului electric.Intr-un comunicat, Administratia Penitenciarelor a precizat ca detinutii au cerut sa fie prezenti reprezentanti mass-media si ai organizatiilor de aparare a drepturilor omului.Nu exista informatii cu privire la eventuale decese.Revolta vine in contextul in care pandemia de coronavirus a suprasolicitat serviciile publice din Manaus, autoritatile ajungand sa ingroape victime ale pandemiei in gropi comune si avertizandu-i pe locuitori ca in curand nu vor mai fi sicrie disponibile.In Brazilia , violentele in inchisori sunt ceva obisnuit, controlul de facto apartinandu-le de multe ori gruparilor infractionale.