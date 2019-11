Fostul presedinte brazilian Luiz Inacio Lula a fost eliberat dupa 18 luni din cei 12 ani de inchisoare

Ziare.

Luiz Inacio Lula da Silva, in varsta de 74 de ani, a fost incarcerat pentru 12 ani , in urma cu 18 luni, dupa ce a fost condamnat pentru fapte de coruptie.El a beneficiat de o decizie a Curtii Supreme, care au declarat ca neconstitutionala prevederea conform careia o persoana poate fi incarcerata inainte de epuizarea tuturor cailor de atac, dupa ce condamnarea a fost confirmata in apel.Luiz Inacio Lula da Silva a fost incarcerat in aprilie 2018, la scurt timp dupa condamnarea sa in apel.