Fostul presedinte brazilian Lula, condamnat la 12 ani de inchisoare pentru coruptie, s-a predat autoritatilor

Lula a fost dus de politie in orasul sudic Curitiba, unde a fost judecat si condamnat la sfarsitul anului trecut, iar de acolo el a fost transferat la sediul Politiei federale pentru a-si executa sentinta.In fata cladirii Politiei au avut loc ciocniri intre multimea venita sa il sustina pe fostul presedinte brazilian si fortele de ordine, care au folosit gaze lacrimogene si gloante de cauciuc pentru a-i dispersa pe oameni.Intr-un discurs tinut in fata unei multimi de sustinatori ai Partidului Muncitorilor adunati in fata cladirii sindicale din Sao Paulo, primul presedinte al clasei muncitoare din Brazilia a insistat asupra nevinovatiei sale si a spus ca se va intoarce. "Nu sunt deasupra legii. Daca nu as fi crezut in lege, n-as fi inceput un partid politic. As fi inceput o revolutie", a afirmat el.Luiz Inacio Lula da Silva, in varsta de 72 de ani, una dintre personalitatile politice cele mai charismatice de la inceputul acestui secol in America Latina, urmeaza sa ispaseasca o pedeapsa de 12 ani si o luna de inchisoare dupa ce a fost gasit vinovat ca a primit un apartament de lux la malul marii din partea unei societati de constructii, in schimbul unor favoruri in adjudecarea unor licitatii publice.Fostul presedinte (2003-2010) neaga vehement acuzatiile, invocand absenta de probe si denunta un complot vizand sa-l impiedice sa candideze la al treilea mandat, la opt ani dupa ce a plecat de la putere si la un nivel de popularitate-record.