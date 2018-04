Fostul presedinte brazilian Lula spune ca se va preda politiei, la doua zile dupa ce a fost condamnat pentru coruptie

Ziare.

In primul sau discurs dupa pronuntarea sentintei, Lula a sustinut ca este nevinovat si ca este vizat de catre anumite persoane care vor sa-l impiedice sa candideze la alegerile prezidentiale din luna octombrie."Ma voi supune deciziei luate", a spus Lula in fata unei multimi de sustinatori care s-au adunat intr-o suburbie a clasei muncitoare din Sao Paulo pentru a-i cere fostului sef de stat sa nu se predea autoritatilor.Luiz Inacio Lula da Silva (72 de ani) a fost gasit vinovat de luare de mita. El a cerut sa ramana in libertate pe durata judecarii recursului, insa judecatorii Curtii Supreme i-au respins cererea.Potrivit instantei, Lula a primit mita 3,7 milioane de reali brazilieni (1,2 milioane de euro) din partea firmei de constructii OAS SA. Suma reprezinta echivalentul modernizarii unui apartament al presedintelui situat pe o plaja, in schimbul acordarii unor contracte avantajoase cu grupul Petroleo Brasileiro.Fostul presedinte brazilian se confrunta cu alte patru procese de coruptie. Sentinta de joi marcheaza o cadere socanta pentru Lula da Silva, primul presedinte al Braziliei provenit din clasa muncitoare care a incheiat mandatul cu o popularitate de 83%. Lula a fost presedinte intre 2003 si 2011.