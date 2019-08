Incendiile continua sa faca ravagii in padurea amazoniana

Ziare.

Orasul Porto Velho, in statul Rondonia (nord-vest), unde doua avioane Hercules C-130 au aruncat de duminica zeci de mii de litri de apa pentru a stinge flacarile, a ramas acoperit de nori mari de fum.In plus fata de aceste doua aeronave ale fortelor aeriene, zeci de pompieri au fost trimisi duminica pentru a opri extinderea incendiilor. De asemenea, Brazilia a acceptat ajutorul Israelului, care s-a oferit sa trimita un avion.Ministrul Justitiei si Securitatii Publice, Sergio Moro, a dat de asemenea unda verde desfasurarii de politisti pentru a face fata distrugerii ilegale a padurilor din Amazonia.Institutul National de Cercetari Spatiale (INPE) a identificat 1.133 de noi incendii sambata si duminica.Pana in prezent, sapte state braziliene, intre care si Rondonia, au apelat la armata. Circa 43.000 de militari sunt disponibili pentru a lupta impotriva incendiilor, a declarat ministrul Apararii, Fernando Azevedo e Silva.Numarul soldatilor trimisi pentru a lupta impotriva incendiilor si modul lor de actiune au ramas pentru moment neclare.Suprafete intinse din regiunea amazoniana au fost devastate de cele mai grave incendii din ultimii ani.Conform ultimelor cifre oficiale, 80.626 de incendii au fost inregistrate in Brazilia in acest an, cel mai mare numar din 2013, dintre care mai mult de jumatate in regiunea amazoniana.