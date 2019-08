Incendiile din Amazonia s-au restrans usor, dar un boicot international din partea companiilor este in crestere

Ziare.

Brazilia a inregistrat 2.696 de focare de incendii in regiunea Amazonului, pe parcursul unei perioade de cinci zile incepand de sambata, cand armata a inceput sa participe la eforturile pompierilor , potrivit datelor agentiei de cercetari spatiale INPE. Numarul focarelor este cu 31% mai mic fata de cele cinci zile precedente, cand au fost inregistrate 3.917 focare inainte de participarea armatei.Miile de incendii in padurea Amazonului au declansat o criza internationala pentru Brazilia, cu proteste publice si ingrijorari exprimate de lideri politici, potrivit carora guvernul presedintelui Bolsonaro face prea putin pentru a proteja cea mai mare padure tropicala din lume. Dupa mai multe zile de critici, Bolsonaro a decis sa trimita armata sa sustina eforturile pompierilor.Cresterea numarului de incendii, care potrivit INPE ar fi cele mai grave din 2010, provoaca temeri ca firmele s-ar putea retrage din Brazilia pe fondul publicitatii negative legata de arderea padurii si perspectiva unor sanctiuni internationale.Joi, VF Corp, proprietarul brandurilor de incaltaminte si haine Timberland, Vans si North Face, a luat masuri concrete ca reactie la incendii, anuntand ca nu va mai cumpara piele din Brazilia.VF a precizat ca va relua achizitiile de piele braziliana atunci cand "va avea incredere sa materialele utilizate in produsele noastre nu contribuie la afectarea mediului in tara".Compania din Greensboro, Carolina de Nord, care mai detine brandurile Dickies, Smartwool si JanSport, nu a raspuns intrebarilor legate de valoarea importurilor de piele din Brazilia sau pietele de pe care se va aproviziona.Potrivit datelor principalei asociatii a pielii din Brazilia, Center for the Brazilian Tanning Industry, tara a exportat anul trecut piele de bovine in valoare de 1,44 de miliarde de dolari. Cele mai mari piete de export au fost Statele Unite, China si Italia, care au atras circa 60% din exporturile braziliene de piele.In alte regiuni, Norvegia a cerut unui numar de companii sa se asigure ca nu contribuie la despadurirea Amazonului, intre acestea aflandu-se compania petroliera Equinor, producatorul de fertilizatori Yara International si producatorul de aluminiu Norsk Hydro.Incendiile au adus o atentie mai mare si pentru agricultura braziliana, unul dintre principalele motoare ale economiei.Raspunzand ingrijorarilor, un grup care prelucreaza soia, Abiove, a publicat date potrivit carora productia de oleaginoase nu contribuie la incendii.Ecologistii afirma ca focurile au fost declansate de speculatori imobiliari si de fermieri, fiind o practica obisnuita pentru a curata pamantul in vederea exploatarii agricole a acestuia.Bolsonaro a insistat ca incendiile sunt sub control si a emis joi un decret pentru interzicerea focurilor in tara pentru o perioada de 60 de zile.Joi, Bolsonaro i-a multumit presedintelui american Donald Trump pentru sprijinul acordat la summitul G7 din Franta.