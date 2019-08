Incendiile din padurea amazoniana: Presedintele Braziliei nu accepta ajutorul G7, pana nu cedeaza Macron. Trump il lauda

Trump il lauda pe Bolsonaro

"Intai domnul Macron trebuie sa-si retraga insultele pe care le-a proferat la adresa persoanei mele", a declarat in fata catorva jurnalisti presedintele brazilian, care evoca acuzatiile presedintelui francez conform carora el "a mintit" asupra angajamentelor sale in materie de mediu."Intai de toate, el m-a tratat drept mincinos si apoi, potrivit informatiilor mele, a declarat ca suveranitatea asupra regiunii amazoniene este o problema deschisa", a declarat Jair Bolsonaro, inainte de a se intalni cu cei noua guvernatori ai statelor din regiune. "Inainte de a discuta si de accepta orice din partea Frantei (...) (Emmanuel Macron) trebuie sa-si retraga cuvintele si abia de atunci am putea discuta", a declarat presedintele brazilian.Luni seara, Brazilia a respins sec ajutorul de 20 de milioane de dolari propus de tarile din G7 pentru combaterea incendiilor din padurea amazoniana, sfatuindu-l pe presedintele francez "sa se ocupe de casa sa si de coloniile sale"."Ii multumim (G7 pentru oferta sa de ajutor), insa aceste mijloace poate ca ar fi mai utile pentru impadurirea Europei", a declarat seful de cabinet al lui Jair Bolsonaro, Onyx Lorenzoni.In tot acest timp, incendiile continua sa faca ravagii in padurea amazoniana De cealalta parte, presedintele american Donald Trump a laudat eforturile omologului sau brazilian, Jair Bolsonaro, cu privire la incendiile din padurea amazoniana, potrivit AFP."Am invatat sa-l cunosc bine pe presedintele Bolsonaro. Lucreaza foarte dur cu incendiile din Amazonia si, din toate punctele de vedere, face o treaba foarte buna pentru poporul brazilian. Nu-i usor deloc. El si tara sa au sustinerea deplina si fara rezerve a Statelor Unite", a scris pe Twitter locatarul de la Casa Alba.Facand elogiul modului in care Jair Bolsonaro gestioneaza cazul, Donald Trump are o pozitie contrara presedintelui francez Emmanuel Macron, care a deplans in mod deschis atitudinea presedintelui Braziliei in fata acestei crize.In timpul summitului G7 de la Biarritz, Franta, Macron s-a intrebat despre oportunitatea de a conferi un statut international padurii amazoniene in cazul in care liderii din regiune iau decizii nocive pentru planeta. Chestiunea suveranitatii regiunii amazoniene este in special sensibila pentru Brazilia, unde se afla aproape 60% din suprafata celei mai vaste paduri tropicale a lumii."Asociatii si ONG-uri au pus de mai multi ani intrebarea definirii unui statut international pentru regiunea amazoniei. Nu este cadrul initiativei pe care sa o luam, dar este o adevarata intrebare care se pune, daca un stat suveran ia intr-o maniera clara, concreta, masuri care in mod evident se opun interesului intregii planete", a declarat seful statului francez, in ultima zi a summitului G7.Emmanuel Macron a lansat de asemenea la G7 o "initiativa pentru padurea amazoniana". Douazeci de milioane de dolari ar urma sa fie deblocati de urgenta pentru a trimite bombardiere de apa, la care Franta isi va aduce sprijinul militar cu forte din Guyana. Dar Brazilia a respins, luni seara, ajutorul financiar, sfatuindu-l pe presedintele francez sa se ocupe "de casa sa si de coloniile sale".