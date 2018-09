Incendiul de la Muzeul din Rio: "Prima brazilianca", o fosila umana veche de 12.000 de ani, distrusa

Ziare.

Este vorba despre o pierdere uriasa pentru civilizatia umana, sunt de parere specialistii.Colectia muzeului numara peste 20 de milioane de piese inestimabile si o biblioteca cu mai mult de 530.000 de titluri , iar Luzia era prima fosila umana descoperita in Brazilia - in 1970, in timpul unei misiuni coordonate de antropologul francez Anette Laming-Emperaire.Pornind de la craniul descoperit, cercetatorii de la Universitatea din Manchester, Marea Britanie, au reusit sa reconstituie digital chipul Luziei, sursa de inspiratie pentru o sculptura expusa la muzeu.Autoritatile braziliene sunt criticate pentru aceasta "moarte anuntata", multi fiind de parere ca incendiul este o consecinta a reducerilor bugetare mari ce afecteaza de multi ani proiectele de conservare a patrimoniului local.De altfel, luni, mai multe mii de persoane au protestat in centrul orasului Rio de Janeiro, fata de neglijenta manifestata de autoritatile in domeniu.Considerat drept cel mai mare muzeu de istorie naturala din America Latina, Muzeul National din Rio de Janeiro, care a sarbatorit doua sute de ani de la infiintare in iunie, era celebru pentru colectia paleontologica.Fostul palat imperial gazduia, printre altele, scheletul unui dinozaur descoperit in Minas Gerais, dar si alte 26.000 de fosile ale unor specii disparute, precum tigrul cu dinti sabie.Presedintele brazilian Michel Temer a anuntat intr-un comunicat crearea unor fonduri finantate de companii publice si private care sa permita "reconstruirea muzeului in cele mai mici detalii".Ministrul Educatiei, Rossieli Soares, a declarat intr-o conferinta de presa ca va fi deblocata imediat suma de 2 milioane de euro si se va solicita si ajutor international.UNESCO a deplans "cea mai mare tragedie a acestor timpuri pentru cultura braziliana" si a anuntat ca specialistii sau vor colabora cu autoritatile locale daca este nevoie.