Macron il acuza pe Bolsonaro ca a mintit cu privire la lupta impotriva modificarilor climatice

"Tinand cont de atitudinea Braziliei in ultimele saptamani, presedintele Republicii nu poate decat sa considere ca presedintele Bolsonaro l-a mintit la summitul (G20) de la Osaka", afirma Palatul Elysee."Presedintele Bolsonaro a decis sa nu-si respecte angajamentele climatice si sa nu se angajeze in domeniul biodiversitatii", acuza presedintia franceza."In aceste conditii, Franta se opune acordului (de liber-schimb incheiat intre Uniunea Europeana si) Mercosur", anunta presedinta franceza.Incendii de padure care se extind rapid in Amazonia sunt pe cale sa devina un subiect diplomatic major, cu multiple repercusiuni internationale, in timp ce se multiplica apeluri la salvarea "plamanului planetei".Macron si-a exprimat ingrijorarea, joi, intr-un mesaj postat pe Twitter, fata de incendiile care devsteaza cea mai vasta padure tropicala de pe planeta, vorbind despre o "criza internationala" si invitand tarile industrializate din cadrul G7 la summitul care se deschide sambata la Biarritz, in sudul Frantei, "sa vorbeasca despre aceasta urgenta".Cancelarul german Angela Merkel si premierul canadian Justin Trudeau, doi membri G7, au apreciat de asemenea ca este imperativ sa se discute despre incendiile masive in timpul reuniunii de la Biarritz.Presedintele barzilian l-a acuzat, in schimb, pe omologul sau francez ca vrea sa "instrumentalizeze" subiectul "in vederea unor castiguri politice personale"."Sugestia presedintelui francez potrivit careia afacerile amazoniene sa fie discutate la (summitul) G7, fara participarea regiunii, evoca o mentalitate colonialista depasita in secolul al XXI-lea", scris Bolsonaro pe Twitter, un sceptic fata de lupta impotriva incalzirii globale.Acordul de liber-schimb intre UE si Mercosur - Brazilia, Argentina, Uruguay si Paraguay - semnat in iunie, dupa 20 de ani de negocieri, este foarte criticat, mai ales de catre sectorul agricol si ecologisti.Franta si-a conditionat validarea acordului de respectarea de catre Brazilia a anumitor angajamente de mediu care au fost discutate la summitul de la Osaka, in Japonia, al G20, o instanta in care Brazilia este membra.