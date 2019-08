Mii de incendii devasteaza padurea amazoniana: 7,4 milioane de kilometri patrati sunt afectati (Video)

Presedintele brazilian nu crede in incalzirea globala si spune ca nu are bani sa stinga incendiile

Noapte in plina zi in Sao Paulo din cauza fumului gros

Sunt afectate si alte state

Mii de incendii devasteaza in prezent padurea amazoniana din Brazilia, stabilind un record pentru ultimul deceniu, potrivit BBC.Statele din nord Roraima, Acre, Rondonia si Amazonas, precum si Mato Grosso do Sul au fost afectate in mod deosebit.Padurea amazoniana din Brazilia a fost afectata de un numar record de incendii anul acesta, potrivit Agentiei spatiale braziliene.Datele obtinute prin satelit demonstreaza o crestere cu 85% a incendiilor fata de aceeasi perioada a anului 2018.Cifrele oficiale au aratat ca mai mult de 75.000 de incendii au fost inregistrate in Brazilia in primele opt luni ale anului, cel mai mare numar din ultimii sase ani. In aceeasi perioada a anului trecut au fost inregistrate 39.759 de incendii.Incendiile forestiere sunt obisnuite in Amazon, in timpul sezonului secetos, din iulie pana in octombrie. Ele pot avea cauze naturale, precum fulgere, dar pot fi provocate si de oameni. Fermierii si taietorii de lemne curata terenurile in acest fel si focul scapa de sub control.Activistii sustin ca retorica anti-mediu a presedintelui brazilian Jair Bolsonaro a incurajat astfel de activitati.Presedintele, sceptic privind schimbarea climatica, a acuzat organizatiile nonguvernamentale ca au fost cele care au pus focul pentru a afecta imaginea Guvernului.El a adaugat ca Guvernul nu dispune de resurse pentru a lupta cu incendiile.Peste 2.500 de focare sunt active.Roraima, Acre, Rondonia si Amazonas au inregistrat o crestere a numarului incendiilor comparativ cu media ultimilor patru ani (2015 - 2018): in Roraima, cu 141%, Acre, cu 138%, Rondonia, cu 115%, si Amazonas, cu 81%.Mato Grosso do Sul, aflat in sud, a inregistrat o crestere de 114%.Cel mai mare stat din Brazilia, Amazonas, a declarat stare de urgenta.Fumul emanat s-a imprastiat deasupra intregii regiuni a Amazonului si dincolo de ea. Potrivit Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) al Uniunii Europene, fumul a ajuns pe coasta Atlanticului. Orasul Sao Paulo, aflat la 3.200 de kilometri distanta, a fost cufundat in intuneric, fiind acoperit de fum.Incendiile au emanat o mare cantitate de dioxid de carbon - echivalentul a 228 de megatone, potrivit CAMS, acesta fiind cel mai ridicat nivel din ultimii noua ani -, dar si monoxid de carbon (gaz rezultat din arderea lemnului in prezenta unei mici cantitati de oxigen).Hartile CAMS arata ca monoxidul de carbon - foarte toxic - este dus dincolo de coastele Americii de Sud.Bazinul Amazon, care gazduieste peste 3 milioane de specii de plante si animale si 1 milion de membri ai comunitatilor indigene, este crucial in reglarea incalzirii globale. Padurile absorb anual milioane de tone de emisii de carbon.Atunci cand copacii sunt taiati sau arsi, carbonul pe care in stocheaza este eliberat in atmosfera, iar capacitatea padurii tropicale de a absorbi emisiile este redusa.Brazilia nu este singura tara afectata de incendii.Venezuela, Bolivia, Columbia si Peru se confrunta cu mii de focare.O suprafata de 7,4 milioane de kilometri patrati din bazinul Amazonului este afectata.In Venezuela s-a inregistrat un numar record - 26.000 de incendii, iar in Bolivia - peste 17.000.In regiune, pe langa fortele trimise de autoritati, au ajuns ajutoare suplimentare si au fost organizate adaposturi pentru animalele care fug de flacari.