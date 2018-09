Muzeul National al Braziliei a luat foc: Colectia de peste 20 de milioane de obiecte, distrusa (Foto&Video)

The Museu Nacional of Rio de Janeiro has burned - along with the 20 million artifacts it housed, including this Roman fresco from Pompeii, which had survived the eruption of Vesuvius. pic.twitter.com/F87iGTsgW6 - Erin L. Thompson (@artcrimeprof) 3 septembrie 2018

A massive fire tore through a museum in Rio de Janeiro late Sunday, sending plumes of smoke into the air as firefighters tried to save historical relics from the flames. https://t.co/tQ5ECfBdx7 pic.twitter.com/F1cVs3nnqn - The Boston Globe (@BostonGlobe) 3 septembrie 2018

In muzeul care a fost inaugurat in urma cu 200 de ani se aflau, intre altele, descoperiri arheologice si documente istorice, scrie Reuters.Intr-un comunicat, presedintele Michel Temer a spus ca distrugerea cladirii, care a fost palat regal, este "o pierdere incalculabila pentru Brazilia"."Doua sute de ani de munca, cercetare si cunostinte au fost pierduti", a mai spus el.Nu a fost inca aflata cauza izbucnirii incendiului si nici nu este cunoscut daca exista victime. La ora izbucnirii incendiului, muzeul era inchis.Muzeul, care este legat de Universitatea Federala din Rio si Ministerul Educatiei, a fost fondat in 1818. El gazduia mai multe colectii, inclusiv artefacte egiptene si cele mai vechi fosile umane gasite in Brazilia.A fost neglijat multi ani, sub diverse guverne, a povestit pentru Globo TV directorul adjunct al institutiei Luiz Duarte: "Nu am primit nimic de la guvernul federal. Recent, am finalizat un acord cu BNDES (banca de stat) pentru o investitie masiva, pentru a putea sa il reabilitam si, in mod ironic, realizasem planurile unui nou sistem de prevenire a incendiilor".In luna iunie, BNDES a fost de acord sa finanteze cu 21,7 milioane de reali (5,35 de lei) pentru "repararea fizica a cladirii istorice" si pentru a garanta o securitate mai buna pentru colectii.