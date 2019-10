Peste o suta de plaje din Brazilia, poluate cu petrol

Ziare.

com

Poluarea, observata inca de la inceputul lunii septembrie pe plaje din opt state braziliene, a provocat deja moartea a numeroase broaste testoase, relateaza AFP."Primele elemente arata ca petrolul care polueaza toate aceste plaje ar avea aceeasi origine, care inca nu a fost determinata", a anuntat intr-un comunicat agentia de mediu Ibama.Imagini cu pete mari negre in mijlocul nisipului de pe plajele paradisiace din nord-estul tarii circula de cateva saptamani in mass-media braziliana.Compania petroliera de stat Petrobras a acceptat sa participe la curatarea plajelor, desi a dat asigurari ca testele efectuate arata ca acest petrol "nu este nici produs, nici comercializat de catre companie".Agentia de mediu din Sergipe, unul dintre statele afectate, a publicat fotografii in care se poate vedea un butoi rosu cu alb esuat pe o plaja, deasupra unei pete mari, negre."Butoaie au fost gasite pe coasta din Sergipe. Aceste pete de petrol ar putea proveni de acolo", a precizat agentia intr-un comunicat.