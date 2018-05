Presedintele Braziliei a trimis armata sa elibereze drumurile blocate de zile intregi de camionagii

Ziare.

"Opriti-va din furat sau noi vom opri intreaga tara in loc", au scandat soferii de camioane, de-a lungul celor patru zile in care au blocat drumurile din Brazilia.Oamenii sunt nemultumiti ca in tara lor s-a scumpit din nou carburantul si considera ca de vina pentru asta sunt mai multi politicieni brazilieni - printre care se numara chiar presedintele Michel Termer - acuzati ca au furat sume mari de bani publici.Blocarea strazilor aproape ca a paralizat economia Braziliei. Asa s-a ajuns ca Sao Paolo - cel mai mare oras din America Latina - sa ramana aproape fara benzina la pompe. La fiecare benzinarie care inca mai are ce vinde s-au format cozi nesfarsite, iar multi dintre politicienii din terioriu au inceput sa paraseasca Brasilia - capitata federala a statului Brazilia - si sa se intoarca in statele pe care le reprezinta, inainte sa ramana fara carburant, potrivit The Guardian Tot mai multe magazine si restaurante au inceput sa ramana fara provizii, mai multe fabrici s-au inchis, iar Cupa Mondiala a Refugiatilor la fotbal s-a anulat. Oamenii au inceput sa sufere de pe urma lipsei produselor de stricta necesitate.Presedintele Michel Termer spera ca a rezolvat problema camionagiilor la ultimele negocieri, dar unul dintre sindicate, Abcam, a plecat de la discutii. Reprezentantii acestei organizatii, care are peste 600.000 de camionagii, au anuntat ca nu renunta la proteste pana cand statul nu va indeplini toate cerintele muncitorilor.In aceste conditii, Michel Termer a mobilizat armata, dandu-le voie soldatilor sa urce in camioane si sa le conduca pana in puncte in care acestea sa nu mai blocheze traficul. Potrivit generalului in rezerva Augusto Heleno Pereira, insa, nici armata nu va avea o misiune usoara."Va fi o treaba dificila si delicata. Soferul de camion este un om iubit in Brazilia. Sa speram ca se va negocia si ca nu vor opune rezistenta", a spus Pereira. Acesta a adaugat ca nici macar nu e clar, in acest moment, daca armata are suficient carburant pentru a interveni si a debloca drumurile.G.K.