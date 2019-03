Presedintele Braziliei crede ca democratia si libertatea se bazeaza pe forta armata

Ziare.

com

Vorbind la un eveniment organizat de fortele navale la Rio de Janeiro, in prezenta unor fosti generali care acum fac parte din guvern, Jair Bolsonaro a elogiat armata nationala: "Democratia si libertatea pot exista doar atunci cand fortele armate decid asta", a spus Bolsonaro, el insusi un fost capitan de armata, relateaza Reuters.Criticii lui Bolsonaro, un vechi suporter al dictaturii militare din 1964-1985, si-au exprimat ingrijorarea fata de rolul din ce in ce mai mare al fostilor soldati de rang inalt in guvernul sau.Vorbind cu reporterii din capitala federala Brasilia, vicepresedintele Hamilton Mourao a aparat comentariile lui Bolsonaro, despre care a spus ca nu ascund amenintari:"Presedintele a spus ca, daca fortele armate nu sunt angajate in apararea democratiei si a libertatii, aceste valori mor. Asa s-a intamplat in Venezuela, unde fortele armate venezuelene au distrus aceste valori ".Alaturi de Bolsonaro, la ceremonie au participat consilierul sau pentru securitate nationala, fostul general Augusto Heleno, si ministrul apararii, fostul general Fernando Azevedo e Silva. In guvern mai sunt si alti fosti generali, precum ministrul infrastructurii Tarcisio Freitas si secretarul general al guvernului, Carlos Alberto dos Santos Cruz. Vicepresedintele Mourao este, de asemenea, un fost general.Una dintre prioritatile legislative imediate ale lui Bolsonaro este reforma sistemului de pensii, foarte necesara pentru a echilibra finantele publice precare. Fostii generali doresc insa ca armata, care se bucura de avantaje considerabile in cadrul sistemului actual, sa nu fie afectata de noile masuri.Cu toate acestea, Bolsonaro a reiterat in discursul sau faptul ca armata nu va scapa de reforma. "Va cer sa faceti sacrificii ", a spus el, afirmand ca noul sistem "va afecta si armata", fara a da insa detalii suplimentare. Printre masurile propuse de Bolsonaro pentru a reduce deficitul fondului de pensii se numara majorarea impozitelor, marirea varstei de pensionare si crearea de conturi individuale de economisire. Aceste masuri sunt considerate piatra de temelie a agendei sale economice.Luna trecuta, el si-a prezentat propunerea in Congres, tinta fiind economisirea a peste 1000 de miliarde de reali (echivalentul a 266 de miliarde de dolari) in urmatorul deceniu. Majoritatea economistilor sunt de acord ca sistemul trebuie sa fie revizuit pentru a sustine finantele publice si pentru a stimula cresterea economica.