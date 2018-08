Revolta in Brazilia impotriva refugiatilor (Video)

Ziare.

Refugiatii au fost nevoiti sa se intoarca pe jos in Venezuela, ducand cu ei doar ce au apucat, iar brazilienii au dat foc bunurilor lasate in urma de venezueleni si au aprins pneuri pe unicul drum catre granita.Guvernul din Roraima a dat publicitatii inregistrari video ale incidentelor; pe fondul sonor se poate auzi cum multimea striga "Afara! Afara! Afara! Plecati inapoi in Venezuela!". Militarii brazilieni din Pacaraima, desfasurati pentru mentinerea ordinii, le-au cerut si ei refugiatilor sa treaca frontiera in Venezuela, pentru a evita violentele.Potrivit declaratiei prin telefon a unui martor ocular, citat de Reuters, patru suspecti venezueleni au intrat in locuinta unui proprietar de restaurant, l-au legat si pe acesta si pe sotia lui, apoi l-au batut, l-au injunghiat si l-au jefuit de 23.000 de reali (circa 5.800 de dolari) . Victima a ajuns la spital cu rani la cap, in stare de inconstienta, dar nu este in pericol de moarte, a precizat secretarul pentru securitate al statului Roraima, Giuliana Castro.Imigrantii ajunsi inapoi in Venezuela au atacat ulterior un grup de 30 de brazilieni care trecusera frontiera la cumparaturi.Ministerul Informatiilor de la Caracas nu a raspuns imediat solicitarii Reuters de a furniza informatii despre incidente.In Roraima au ajuns in ultimii ani zeci de mii de venezueleni, refugiati din cauza crizei economice din tara lor. Serviciile sociale braziliene din regiune sunt suprasolicitate, iar criminalitatea a crescut. Prostitutia, bolile si xenofobia completeaza imaginea descrisa de Reuters. Autoritatile locale au cerut guvernului Braziliei sa inchida frontiera cu Venezuela, insa masura a fost respinsa din motive umanitare.