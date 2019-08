S-a sucit: Brazilia accepta cei 20 de milioane de dolari de la G7, dar pune conditii

Peru si Columbia au propus o reuniune de urgenta

"Punctul esential este ca acesti bani, odata intrati in Brazilia, sa nu contravina suveranitatii braziliene si ca gestionarea fondurilor sa fie in responsabilitatea noastra", a declarat un purtator de cuvant al presedintiei braziliene, citat de AFP.Initial, Brazilia refuzase ajutorul de la G7 pentru combaterea incendiilor din padurea amazoniana si a sugerat "reimpadurirea Europei" Schimbarea de pozitie intervine dupa ce valul de indignare provocat de incendii a cuprins intreg mapamondul, dar si dupa amenintarea ce planeaza asupra acordului de liber schimb UE-Mercosur, incheiat pe 28 iunie, dupa 20 de ani de negocieri.Tot marti, un comitet al Congresului brazilian a aprobat un amendament constitutional care sa permita desfasurarea de activitati agricole cu caracter comercial in rezervatiile indigene, o practica interzisa in prezent, informeaza Reuters.Dupa aprobarea primita in cadrul comisiei constitutionale si pentru afaceri juridice, propunerea urmeaza sa fie examinata de o alta comisie, creata in mod special. Urmatorul pas pentru un amendament constitutional este aprobarea cu majoritate calificata in ambele camere ale Congresului.Un total de 1.659 de noi focare au fost inregistrate in Brazilia de Institutul national de cercetare spatiala (INPE) in ultimele 24 de ore, mai mult de jumatate din Amazonia.Aproximativ 2.500 de oameni si 15 avioane, dintre care doua bombardiere cu apa C-130 Hercules, sunt mobilizate pentru a combate incendiile care fac ravagii atat in Brazilia, cat si in Bolivia invecinata.Pe de alta parte, Peru si Columbia au propus, marti, tarilor din regiunea amazoniana organizarea unei reuniuni de urgenta, pe 6 septembrie, pentru a coordona masurile destinate apararii celei mai intinse paduri tropicale de pe planeta, cuprinsa acum de incendii, informeaza AFP.Presedintele peruvian Martin Vizcarra si omologul sau columbian Ivan Duque "au cazut de acord sa convoace o reuniune a sefilor de stat si de guvern din regiunea amazoniana la Leticia (in Columbia), pe 6 septembrie, pentru unirea eforturilor", in vederea protejarii padurii amazoniene, potrivit unui comunicat dat publicitatii la incheierea unei intalniri intre cei doi sefi de stat, care a avut loc in orasul peruvian nordic Pucallpa.Orasul Leticia, situat in extremitatea sudica a Columbiei, se afla in plina padure amazoniana, la frontiera Columbiei cu Brazilia si Peru.Obiectivul intalnirii este acela de a "stabili un pact ce va permite conservarea (Amazoniei), o dezvoltare si o exploatare durabile in beneficiul comunitatilor locale, cu respectarea deplina a suveranitatilor nationale", precizeaza comunicatul de presa."Astazi trebuie sa ne exprimam la nivel prezidential si sa incheiem acest pact pentru a coordona toate actiunile noastre de protejare a Amazoniei", a declarat presei presedintele columbian.Amazonia este "patrimoniul nostru, unde ne exercitam suveranitatea, (dar) este si un plaman ce serveste lumea prin captarea gazelor cu efect de sera, colectarea surselor de apa si prin protejarea biodiversitatii", a adaugat Ivan Duque.Omologul sau peruvian a evocat necesitatea "unui angajament in fata acestei realitati importante care nu beneficiaza de atentia pe care o merita".Amazonia, unde incendiile continua sa faca ravagii, se afla in centrul unei crizei de mediu si a tensiunilor diplomatice dintre Brazilia si tarile europene, in special Franta.Un procent de 60% din suprafata Amazoniei se gaseste pe teritoriul Braziliei, restul intinzandu-se in Bolivia, Columbia, Ecuador, Guyana franceza, Peru, Surinam si Venezuela.