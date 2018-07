Senzatii tari pentru fostul presedinte al Braziliei, care executa 12 ani de inchisoare: azi s-a decis eliberarea sa, apoi s-a revenit

Ziare.

Politia federala trebuie sa se abtina "de a pune in aplicare vreun act care modifica decizia" de condamnare a lui Lula da Silva la 12 ani si o luna de inchisoare, a afirmat judecatorul Joao Pedro Gebran Neto, hotarand ca fostul presedinte (2003-2010) trebuie sa ramana in inchisoarea din Curitiba (sud).Decizia de eliberare fusese luata anterior de unul dintre judecatorii de la TRF4 din Porto Alegre, curtea de apel care a majorat pedeapsa de la noua ani si sase luni de inchisoare la 12 ani si o luna pentru fostul presedinte brazilian, aflat pe primul loc in intentiile de vot pentru alegerile prezidentiale prevazute pentru luna octombrie.Judecatorul Rogerio Favreto a decis sa accepte cerereaprezentata vineri de catre mai multi deputati ai Partidului Muncitorilor (PT), infiintat de Lula da Silva in 1980.Intr-un document oficial emis duminica, judecatorul anticoruptie Sergio Moro, care l-a condamnat pe Lula da Silva in prima instanta in iulie, a afirmat totusi ca magistratul respectiv nu are competenta de a ordona eliberarea fostului presedinte.