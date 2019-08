Sub presiunea internationala, presedintele Brazilei autorizeaza armata sa stinga incendiile devastatoare din padurea amazoniana

Ziare.

com

Prin decret, presedintele de extrema dreapta i-a autorizat sambata, pentru o perioada de o luna, si pe guvernantii statelor preocupate sa recurga la armata pentru "identificarea si lupta contra focarelor de incendii", precum si pentru "actiuni preventive si represive contra delictelor din mediu".Donald Trump i-a propus presedintelui brazilian ajutor din partea Statelor Unite. "Tocmai am vorbit cu presedintele Jair Bolsonaro. I-am spus ca daca SUA pot ajuta in legatura cu incendiile in padurea amazoniana, noi suntem gata sa o facem!", a scris pe Twitter presedintele american.De cealalata parte a Atlanticului, inaintea G7 de la Biarritz, in sud-vestul Frantei, cea mai mare padure tropicala de pe planeta a devenit "o prioritate".Presedintele Emmanuel Macron l-a acuzat pe Bolsonaro ca "a mintit" cu privire la angajamentele climatice si a decis sa se opuna acodului de liber-schimb UE-Mercosur.Prim-ministrul britanic Boris Johnson a estimat, inaintea summitului de sambata si duminica de unde ar trebui sa rezulte "initiative concrete", ca incendiile reprezinta "o criza internationala"."Incendiile de padure exista in toata lumea si asta nu poate servi drept pretext pentru eventuale sanctiuni internationale", a replicat seful statului brazilian intr-o scurta interventie televizata, ca reactie la presiunile internationale in crestere pentru salvarea bazinului Amazon, 60% din teritoriul brazilian. Pe Twitter, el l-a acuzat pe omologul francez ca "favorizeaza ura contra Braziliei din simpla vanitate".Incendiile de paduri din Amazonul brazilian, care reprezinta mai mult de jumatate din cea mai mare padure tropicala a lumii, au crescut in acest an cu 83%, conform datelor guvernamentale, distrugand intinderi vaste ale unui ecosistem vital pentru combaterea schimbarilor climatice globale, informeaza Agerpres.Agentia guvernamentala INPE a inregistrat 72.843 incendii, cel mai mare numar de la inceperea consemnarii acestora in 2013. Numai in ultima saptamana satelitii au depistat peste 9.500 de incendii.Desi incendiile sunt un fenomen normal si se intampla cu regularitate in perioada secetoasa a sezonului uscat, ecologistii dau vina pe zelul fermierilor care urmaresc sa elibereze terenuri pentru pasuni.Reuters noteaza ca este posibil ca fermierii sa fi avut parte de cel putin o incurajare tacita din partea presedintelui de dreapta al tarii, care a preluat puterea in ianuarie.Bolsonaro a sustinut in repetate randuri ca Brazilia ar trebui sa deschida Amazonul pentru interesele de afaceri, care sa permita companiilor miniere, agricole si exploatarilor forestiere sa utilizeze resursele sale naturale.Joi, Jair Bolsonaro a recunoscut pentru prima data ca in spatele unora din incendii s-ar putea afla fermieri.Pe masura ce incendiile s-au raspandit, presiunea din exterior a continuat sa creasca, atat din partea liderilor politici cat si a activistilor de mediu. Vineri, cateva sute de activisti au protestat in fata ambasadelor braziliene din Paris si Londra.