Tara care ar putea fi urmatorul epicentru al pandemiei in lume

Brazilia este tara cel mai grav lovita din America Latina, cu mult peste jumatate din numarul total de cazuri si de decese inregistrate in America de Sud.Statul a depasit 10.000 de noi cazuri zilnice de trei ori, in aceasta saptamana, ajungand la peste 155.000 de cazuri si aproape 10.800 de morti. The Atlantic scrie ca, desi Statele Unite sunt principalul loc al epidemiei de coronavirus in acest moment, urmatorul loc fierbinte poate fi in tara sud-americana."Brazilia este probabil urmatorul epicentru al pandemiei in lume", spune Luciano Cesar Azevedo, un medic din Sao Paulo, care si-a petrecut zilele si noptile tratand pacientii la terapie intensiva."Cred ca Brazilia se va apropia de 100.000 de decese", a continuat medicul, adaugand ca paturile de la terapie intensiva sunt 90% ocupate.Cazurile confirmate si numarul de decese cresc rapid, inregistrandu-se noi recorduri in fieacre zi. In plus, tara este condusa de unul dintre liderii care neaga pericolul reprezentat de coroanvirus, Jair Bolsonaro. Acesta cere relaxarea masurilor de distantare sociala si redeschiderea economiei, lucruri care ar putea sa accelereze raspandirea virusului."Suntem doar la inceput", mai spune Azevedo.La toate acestea se adauga faptul ca Brazilia este tara cu cele mai mari inegalitati dintre toate tarile lumii, cu exceptia catorva state din Africa, potrivit NPR , astfel ca este de asteptat ca populatia saraca sa fie si mai mult afectata.Spre exemplu, in favele traiesc 13 milioane de brazilieni saraci, care depind in mare parte de sistemul public de sanatate, zdruncinat de cazurile de coronavirus. In plus, multi dintre rezidentii din zonele sarace sufera de boli cronice precum diabetul, tuberculoza sau hipertensiune arteriala, astfel ca sunt supusi unor riscuri ridicate de aparitie a unor complicatii in cazul unei infectari cu coronavirus.