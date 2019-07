Trei suspecti retinuti in cazul furtului a peste 700 kg de aur de pe aeroportul din Sao Paulo

Ziare.

Doi indivizi au fost retinuti in timpul weekendului si un al treilea in noaptea de duminica spre luni, "in posesia unei munitii de un calibru cu utilizare restransa", a precizat politia din Sao Paulo.Potrivit presei locale, una dintre persoanele arestate este un angajat al aeroportului care spune ca a actionat sub presiune, pentru ca familia sa a fost rapita, relateaza AFP.Vineri, opt persoane puternic inarmate au intrat in zona de incarcare a marfurilor de pe aeroport, la bordul a doua false masini de politie, respectiv doua camionete modificate pentru a arata ca autoturismele oamenilor legii.Cu o valoare estimata de 110 de milioane de reali (circa 26 de milioane de euro), aurul, care fusese adus pe aeroport de compania de transport de fonduri Brink's, nu a fost gasit inca.