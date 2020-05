Trei zile de doliu national in Brazilia, dupa ce bilantul deceselor din cauza COVID-19 a trecut de 10.000

Ziare.

com

Totodata, presedintii celor doua camere ale Parlamentului au chemat populatia sa "respecte recomandarile autoritatilor sanitare" pana la "o revenire sigura si definitiva la normalitate", transmite duminica dpa.In capitala tarii, Brasilia, drapelul national din fata cladirii Congresului a fost coborat in berna.Adunarile publice pentru a marca ocazia sunt interzise in perioada de doliu decretata.Autoritatile sanitare braziliene au raportat la sfarsitul zilei de sambata 10.627 de decese si 155.939 de cazuri confirmate de contaminare cu noul coronavirus.Sambata seara se inregistrau 730 de noi decese comparativ cu ziua anterioara, cifra apropiata de recordul inregistrat in ajun (751).De asemenea, numarul cazurilor de infectare raportate in ultimele 24 de ore a fost de 10.701.