Un candidat la alegerile prezidentiale din Brazilia a fost injunghiat in timpul unui miting (Video)

Medicii si oficiali ai spitalului din Brazilia care se ocupa de Bolsonaro spun ca pacientul s-a aflat intr-o prima faza in pericol de moarte, iar acum este intr-o stare "grava, dar stabila" in urma unei operatii de doua ore, transmite Reuters.Recuperarea deplina a lui Bolsonaro ar putea dura doua luni, iar acesta va ramane in spital o perioada de cel putin 7-10 zile, au precizat oficiali ai spitalului Santa Casa din Juiz de Fora, statul Minais Gerais, intr-o conferinta de presa.O echipa medicala de elita din Sao Paolo este in drum spre spital pentru a prelua cazul.Un transfer al pacientului nu poate fi avut in vedere "pentru moment", au precizat medicii spitalului din Juiz de Fora, citati de AFP.Conform acestora, Bolsonaro a avut "trei perforatii grave la intestin", care i-au provocat o hemoragie interna.Imaginile tv au aratat ca atacul a avut loc atunci cand Bolsonaro, intr-un tricou galben si purtat pe umeri de simpatizanti, saluta multimea pe o strada aglomerata din Juiz de Fora.Un purtator de cuvant al politiei militare din Minais Gerais a declarat ca suspectul, un barbat de 40 de ani, a fost imediat arestat, iar acum politia incearca sa stabileasca daca el a actionat din motive politice sau de ordin psihic.Atacatorul a activat in cadrul partidului de stanga PSOL intre 2007 si 2014, a confirmat pentru AFP Tribunalul Suprem Electoral, si a spus ca actionat "pentru a indeplini o misiune de la Dumnezeu".Bolsonaro, un sustinator fervent al liberalizarii portului de arma in lupta contra criminalitatii, beneficia de protectie din partea politiei federale, in calitatea sa de candidat la presedintie.Presedintele Braziliei, Michel Temer, a cerut ministrului Securitatii, Raul Jungmann, "o intarire a securitatii candidatilor si o ancheta riguroasa", a indicat pentru AFP un purtator de cuvant al presedintiei.Mare admirator al dictaturii militare (1964-1985) si un obisnuit al derapajelor rasiste, misogine sau homofobe, Jair Bolsonaro conduce detasat in intentiile de vot pentru primul tur al alegerilor prezidentiale (22%), dupa cum a indicat un prim sondaj realizat dupa invalidarea candidaturii fostului presedinte Luis Inacio Lula da Silva, considerat pana acum mare favorit in ciuda condamnarii sale la 12 ani de inchisoare pentru coruptie.Insa Bolsonaro, de la micul Partid Social Liberal, ar fi invins in turul doi de aproape toti adversarii sai, potrivit unui sondaj publicat miercuri.Presedintele brazilian Michel Temer si candidatii cei mai importanti au condamnat imediat atacul asupra deputatului de extrema dreapta.