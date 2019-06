Un membru al delegatiei presedintelui Braziliei a fost prins in Spania cu 39 de kg de cocaina la el si arestat

Ziare.

Fortele Aeriene ale Braziliei au informat intr-un comunicat ca barbatul a fost arestat fiind suspectat de trafic de droguri, iar cazul este investigat si de politia militara a tarii, relateaza Reuters.O sursa din politia spaniola a declarat pentru Reuters ca, care au fost verificate cat avionul astepta pentru a-si continua apoi calatoria in Japonia., a precizat vicepresedintele brazilian Hamilton Mourao."Evident, avand in vedere cantitatea de droguri asupra sa, nu le-a cumparat pe strada si le-a adus, nu? Transporta pentru altcineva", a declarat Mourao.In programul oficial al lui Bolsonaro era trecuta o oprire in Sevilia, insa intr-o versiune noua Lisabona ia locul orasului spaniol.Intr-o postare pe Twitter, Bolsonaro a precizat ca a fost informat de incident de ministrul Apararii si ca a ordonat "o cooperare imediata cu politia spaniola".