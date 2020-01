Mai multi elevi au murit in explozia unui autobuz, in Burkina Faso

Ziare.

Atentatul a avut loc in provincia Sourou din Burkina Faso, in apropierea frontierei cu Mali."Un vehicul de transport in comun a sarit in aer dupa atingerea unei mine artizanale, pe soseaua Toeni-Tougan. Bilantul provizoriu este de 14 morti si patru raniti in stare grava", a declarat un oficial din cadrul serviciilor de securitate.Printre victime se numara multi elevi de liceu.