A jucat 30 de ani aceleasi numere la loto. Iar cand in sfarsit a castigat marele premiu, a asteptat 10 luni ca sa incaseze banii

Bon Truong din Edmonton a castigat, pe 26 octombrie 2018, marele premiu la Lotto Max. Numerele care l-au facut milionar sunt 2, 3, 4, 8, 9, 20 si 30. Ele reprezinta combinatii de date importante pentru el si familia sa.Canadianul a jucat aceste numere timp de 30 de ani, iar cand in sfarsit a venit norocul peste el, barbatul a preferat sa astepte aproape 10 luni pentru a incasa banii, caci se simtea coplesit de avengura castigului, transmite CTV Bon Truong povesteste ca stia ca a castigat imediat ce a auzit la televizor care sunt numerele extrase. Apoi, el a mers la magazinul din apropiere unde pune de obicei la loto si l-a rugat pe vanzator sa i le tipareasca. Apoi a mers acasa si, timp de cateva ore, a confruntat biletul sau cu ce scria pe foaie."Am inceput sa ma gandesc la ce ar putea insemna acest castig pentru familia mea. Am realizat ca foarte multe lucruri se vor schimba si am vrut sa ma asigur ca suntem pregatiti pentru aceste schimbari", a declarat fericitul castigator la loto. Tocmai de aceea a preferat sa astepte cateva luni bune inainte sa incaseze banii.Canadianul a adaugat ca va lua o noua casa penru familia sa, iar restul ii va pune deoparte. La un moment dat, planuieste sa mearga si intr-o o vacanta.