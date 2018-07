Alerta in Canada din cauza caniculei: 17 oameni au murit

Ziare.

Numarul victimelor provocate de valul de caldura din Montreal era miercuri de 12 persoane, potrivit directorului general al sanatatii publice din Montreal, Mylene Drouin.Alte cinci decese s-au inregistrat in regiunea cantoanelor din est, la est de Montreal, potrivit La Tribune, care citeaza autoritatile medicale locale.Alte doua decese au fost raportate la sfarsitul zilei, dintre care unul la periferia orasului Montreal, potrivit Radio Canada.Victimele din Montreal fac parte din "populatia foarte vulnerabila, persoane varstnice sau suferinde de boli cronice sau mintale si care nu au aparate de aer conditionat", a declarat medicul Drouin, intr-un interviu acordat televiziunii publice Radio-Canada.Miercuri termometrele au urcat la 34 de grade Celsius la Montreal, cu un factor de umiditate care a facut senzatia termica sa fie simtita la peste 40 de grade, potrivit serviciului meteo Environnement Canada. Humidex este un indice utilizat in Canada pentru a masura efectul caldurii combinat cu umiditatea aerului stabilind nivelul de caldura resimtit de populatie."Un avertisment de canicula" lansat de serviciul Environnement Canada este in vigoare pentru partea de sud a provinciei Quebec, insa serviciul meteo prevede o scadere a temperaturii incepand de vineri.In 2010, un val de caldura a provocat moartea a circa 100 de persoane in regiunea Montreal.