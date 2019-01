Ambasadorul canadian in China demisioneaza la cererea lui Trudeau, dupa o gafa diplomatica in scandalul Huawei

Ziare.

"Ieri seara, i-am cerut lui John McCallum sa-mi prezinte demisia din postul de ambasador al Canadei in China si am acceptat-o", a anuntat, citat intr-un comunicat, premierul canadian.Adjunctul sefului misiunii canadei la Beijing, Jim Nickel, reprezinta de-acum Canada in China, in calitate de insarcinat de afaceri.Miercuri, exprimandu-se in fata unor jurnalisti chinezi, in apropiere de Toronto, John McCallum a declarat ca apararea directoarei chineze dispune de "un dosar foarte solid" pentru a se opune extradarii sale.El a enumerat mai multe puncte care pledeaza, in opinia sa, in favoarea sa, evocand "implicarea politica a lui Donald Trump " in dosar.Aceste declaratii, prea putin diplomatice, au facut mult "zgomot" in Canada, iar liderul opozitiei conservatoare Andrew Scheer i-a cerut lui Justin Trudeau sa-l destituie pe diplomat.McCallum a fost nevoit sa dea inapoi, sa spuna ca s-a "exprimat gresit" si ca-si regreta declaratiile.Potrivit unui cotidian canadian, amabsadorul a declarat vineri, in marja unui dineu de caritate, ca ar fi "foarte bine pentru Canada" daca Washingtonul ar renunta sa ceara extradarea lui Meng Wanzhou, directoarea financiara a Huawei.