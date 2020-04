Atac armat in Canada: Un barbat imbracat in politist a ucis cel putin 16 persoane

Ziare.

Violentele au inceput sambata, au durat 12 ore si s-au incheiat cu o urmarire de masini. Locuitorii din Portapique au fost sfatuiti sa se incuie in case, iar politia a spus ca, in final, atacatorul a fost ucis.Barbatul conducea ceea ce parea a fi o masina de politie.El a impuscat oameni in mai multe locuri din Nova Scotia, iar duminica seara autoritatile inca incercau sa stabileasca bilantul deceselor.Heidi Stevenson, de 23 de ani, ofiter in Royal Canadian Mounted Police (RCMP), se numara intre persoanele ucise."Heidi si-a facut datoria si si-a pierdut viata aparandu-i pe cei pe care ii slujea", a scris comisarul adjunct RCMP Lee Bergman pe Facebook.Brenda Lucki, comisar RCMP, a declarat ca, initial, atacatorul a avut o motivatie, apoi a impuscat aleatoriu.Justin Trudeau, prim-ministrul Canadei, a descris cele petrecute drept "o situatie ingrozitoare", iar prim-ministrul din Nova Scotia, Stephen McNeil, a declarat reporterilor ca "acesta este unul dintre actele de violenta cele mai absurde din istoria provinciei noastre".Politia a identificat suspectul ca fiind Gabriel Wortman, in varsta de 51 de ani. El nu lucra in Royal Canadian Mounted Police, insa purta o uniforma asemanatoare, iar masina pe care o conducea era putin dierita de cele folosite de aceasta. Unele surse sustin ca era tehnician dentar.Autoritatile nu au dat detalii despre cum a murit suspectul.Atacurile armate sunt relativ rare in Canada, unde legea privind armele de foc este stricta fata de tara vecina.