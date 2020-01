Atac armat in capitala Canadei: Un mort si trei raniti grav

LATEST VIDEO: One dead, three wounded in Gilmour St. shooting. One of the injured taken to CHEO. #ottnews pic.twitter.com/XakPk8CM5C - CTVMorningLiveOttawa (@CTVOttMornLive) January 8, 2020

BREAKING | "Many injuries" in a shooting on Gilmour Street in downtown #Ottawa. https://t.co/ClMh3Po9k8 - CBC Ottawa (@CBCOttawa) January 8, 2020

🔴 Breaking News: at least 3 people taken to hospital with serious injuries after police respond to an active shooter situation in #Ottawa 🇨🇦

video credit: @AmirHammoui pic.twitter.com/hra4f0faHW - Amir Hamoui Boukria (@AmirHammoui) January 8, 2020

Politia semnaleaza intr-un comunicat ca in prezent il cauta pe autorul atacului, scrie agentia EFE.Incidentul a avut loc in jurul orei locale 07:30 (12:30 GMT), cand politia din Ottawa a anuntat pe Twitter ca desfasoara o operatiune pe strada Gilmore si a recomandat evitarea zonei.Putin mai tarziu, politia a venit cu un alt anunt in care mentioneaza ca au avut loc impuscaturi in acea zona situata in apropierea parlamentului Canadei si ca sunt mai multi raniti.In acelasi timp si serviciul de securitate al parlamentului a cerut evitarea acelei zone."Politia a intervenit in zona dupa ce a primit informatii despre mai multe impuscaturi. Agentii au gasit mai multe persoane ranite la fata locului. Trei persoane au fost transportate la spital cu rani grave si este confirmata moartea unei persoane", se arata in anuntul difuzat, atentionand totodata ca desi nu pare sa fie vorba despre un "tragator activ", acesta se afla inca in libertate.