Atac armat soldat cu cel putin 4 morti in Canada

Atacul armat a avut loc la ora locala 7:30 (13:30, ora Romaniei) in zona Brookside Drive din oraselul Fredericton, situat in provincia New Brunswick (estul Canadei)."Membrii publicului sunt rugati sa evite zona, sa stea in case si sa incuie usile", a transmis Politia locala, citata de GlobalNews si de CBC.Cel putin patru persoane au fost ucise in atacul armat, iar altele sunt ranite.Autoritatile canadiene il cauta activ pe autorul atacului armat. Deocamdata, nu exista informatii despre motivul acestuia.