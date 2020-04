Bilantul atacului armat din Canada a crescut la 23 de morti

Ziare.

"Credem ca sunt 23 de victime, inclusiv una in varsta de 17 ani", a anuntat politia federala marti intr-un comunicat, precizand ca a gasit mai multe corpuri intre daramaturile unor case incendiate de atacator, relateaza AFP.GRC se teme ca bilantul ar putea creste in continuare.Insa politia nu a precizat daca acest bilant il include pe atacator, care a murit din cauza ranilor prin impuscare ale politiei, intr-o statie de carburant, duminica la pranz, in Noua Scotie.Atacatorul a fost impuscat in urma unei fugi sangeroase, timp de peste 12 ore, pe o distanta de aproximativ 100 de kilometri in aceasta provincie.Gabriel Wortman, un tehnician dentar in varsta de 51 de ani, nu avea un cazier judiciar si purta o uniforma GRC veritabila in timpul fugii, a pecizat politia. El s-a deplasat la bordul unei masini asematoare celor ale politiei, pe care a cumparat-o la o licitatie.In afara de victima in varsta de 17 ani, toate celalte sunt adulte, iar pe unele atacatorul le cunostea si le-a tintit in mod deliberat, potrivit politiei federale.Politia incearca sa stabileasca daca atacatorul a "planificat" ceea ce a facut si sa-i inteleaga "motivatiile" in cadrul anchetei, care vizeaza 16 scene ale crimei - care se anunta complexa si indelungata.Atacul a inceput sambata seara, intr-o casa din linistita comuna rurala de coasta Portapique, cu aproximartiv 100 de locuitori.Chemata de vecini care au auzit focuri de arma, politia a descoperit la fata locului mai multe cadavre, inauntrul si in fata unei case.Victime au fost ucise si in alte patru sate, a precizat politia, in cel mai sangeros masacru din istoria Canadei, de la cel de la Montreal, in 1989, soldat cu 15 morti.