Canada a cumparat un milion de masti din China care nu pot fi folosite: Nu corespund normelor

Agentia de Sanatate Publica din Canada a "identificat circa un milion de masti KN95 necorespunzatoare specificatiilor" guvernului, a declarat un purtator de cuvant al Ministerului Sanatatii, confirmand informatii aparute in presa.Aceste masti "nu au fost distribuite in provinciile si teritoriile" angajate in lupta impotriva coronavirusului, a precizat el.Vor fi "evaluate pentru a stabili posibila lor utilizare in alte medii" decat cel al sanatatii, a adaugat purtatorul de cuvant.Mastile KN95 sunt modele chinezesti similare cu N95, acestea din urma identice in termeni de protectie cu modelul FFP2 utilizat in Europa."O mare parte a aprovizionarii mondiale provine din China si transportul materialelor din aceasta tara este foarte complex", a spus ministrul serviciilor publice si aprovizionarii, Anita Anand.Relatiile dintre Canada si China cunosc o criza fara precedent dupa arestarea, in decembrie 2018, la Vancouver, a directoarei financiare a gigantului chinez din domeniul telecomunicatiilor Huawei, Meng Wanzhou, la cererea Statelor Unite.Milioane de ventilatoare mecanice si masti chirugicale N95 se afla in prezent la Agentia de Sanatate Publica din Canada pentru a fi examinate.In plus, productia nationala "este in crestere: in aceasta saptamana, am semnat contracte cu alte trei firme canadiene", a adaugat ministrul.La inceputul lui aprilie, Canada a primit mai mult de 10 milioane de masti si a anuntat o comanda de peste 60 de milioane de masti N95.