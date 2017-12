Canada e cuprinsa de frigul polar, cu temperaturi de minus 40 de grade

Ziare.

com

Environnement Canada si-a inmultit buletinele de avertizare pentru frig extrem facand apel la populatie sa dea dovada de vigilenta si sa evite deplasarile.Acest avertisment este difuzat atunci cand "vantul rece si temperaturile foarte scazute prezinta un pericol ridicat pentru sanatate (degeraturi, hipotermie, etc.) ", a precizat agentia federala pentru servicii meteorologice.Temperaturile sunt cu mult sub cele normale in acest sezon si cele mai scazute valori se inregistreaza in provinciile Alberta, Saskatchewan si Manitoba, in centrul si vestul tarii, precum si in nordul Ontario."In aceasta dimineata, se inregistrau minus 40 de grade Celsius la Geraldton, in nordul Ontario, si asta fara a pune la socoteala vantul", a explicat meteorologul Alexandre Parent, de la Environnement Canada."Nu am mai avut un astfel de episod pentru Ontario si Quebec din 1993", a adaugat el.Aerul arctic asociat cu vantul puternic provoaca o racire extrema, cum se intampla in localitatea Whitehorse, unde sunt prevazute averse de cristale de gheata.In conditiile unor temperaturi atat de scazute, riscurile de hipotermie si de degeraturi severe sunt ridicate.Cu o racire provocata de vant de circa minus 35 de grade, pielea expusa poate ingheta in mai putin de zece minute, a avertizat Ministerul Sanatatii.Bebelusii, copiii, personale in varsta, persoanele cu mobilitate redusa si cele fara adapost sunt cele mai sensibile la frig extrem, a indicat aceeasi sursa.Frigul polar complica munca pompierilor, apa inghetand in furtunuri, asa cum s-a intamplat in noaptea de miercuri spre joi, cand 170 de pompieri au fost desfasurati pentru a stinge un incendiu intr-o locuinta din Beauharnois, la sud de Montreal.Adaposturile pentru persoanele fara locuinta se organizeaza pentru a face fata cresterii cererii si au fost lansate apeluri pentru a le veni in ajutor celor mai defavorizati si a dona haine groase.Organizatia caritabila Misiunea din Ottawa si-a sporit capacitatea de cazare, adaugand paturi in dormitor si locuri in plus in cantina. Voluntari si angajati patruleaza mai mult pe strazi pentru a-i convinge pe cei fara adapost sa se refugieze intr-un loc cald.Organismul care ofera asistenta automobilistilor, CAA, a primit 7.400 de apeluri din intreaga provincie Quebec si aproape o mie din Saskatchewan.Acest val de frig neobisnuit ar urma sa dureze pana la inceputul noului an, a avertizat Environnement Canada.Pe de alta parte, caderile abundente de zapada din ultimele zile ii fac fericiti pe turistii care isi petrec vacantele pe pistele de schi, care sunt pline in aceasta perioada.