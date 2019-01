Canada ii acorda azil adolescentei saudite care fugea de familia sa, dupa ce a renuntat la islamism

Ziare.

Qunun, in varsta de 18 ani, se va imbarca intr-o zbor Korean Air de la Bangkok catre Seul vineri noaptea pentru ca apoi sa ia alt zbor spre Canada, a informat Surachate Hakpark, seful imigratiei din Thailanda, tara in care fata se refugiase initial, blocandu-se intr-o camera de hotel."Canada i-a oferit azil. Ea va pleca in seara aceasta la 23:15", a afirmat Hakpark.Qunun a primit statutul de refugiata din partea ONU miercuri, urmand atunci ca Australia sa ii analizeze cererea de azil, aceasta fiind destinata finala dorita de tanara.Oficialii thailandezi au incercat sa o trimita inapoi pe al-Qunun in Kuweit, acolo unde se afla familia ei. Tanara a refuzat sa se urce in zborul spre Kuweit luni si s-a baricadat in camera sa de hotel de la aeroportul din Bangkok.Adolescenta a afirmat ca suspecteaza ca familia sa o va ucide daca se intoarce, pentru ca a renuntat la Islam.Libertatea de religie nu este protejata de lege in Arabia Saudita, iar persoanele care se convertesc la alta religie in afara de Islam risca sa fie acuzati de apostazie. Aceasta infractiune poate fi pedepsita cu moartea, insa o astfel de decizie nu a mai fost luata in ultimii ani.