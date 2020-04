Canada plateste 75% din salariile angajatilor, ca sa ajute firmele sa supravietuiasca pandemiei de coronavirus

Ziare.

Parlamentul, a carui activitate este suspendata, a organizat o sesiune extraordinara in timpul weekendului in care se sarbatoreste Pastele pentru a adopta acest program, evaluat la 73 de miliarde de dolari si care isi propune sa plateasca companiilor 75% din salariile angajatilor pentru a se evita concedierile masive.Premierul Justin Trudeau a fost prezent la vot. In afara liderilor principalelor partide, doar aproximativ 30 de deputati din totalul de 338 au fost prezenti, pentru a respecta instructiunile de distantare sociala.Referindu-se la sacrificiile facute de Canada in cele doua conflicte mondiale, premierul Trudeau a subliniat ca lupta impotriva virusului "nu este un razboi", dar combaterea lui nu are un caracter "mai putin distructiv si periculos"."Frontul este peste tot, in casele noastre, in spitalele noastre, in centrele noastre de ingrijire, in magazinele alimentare, in farmaciile noastre (...), iar cei care lucreaza acolo sunt eroii nostri moderni", a spus el, avertizand ca "situatia risca sa se inrautateasca inainte de a se imbunatati".Acesta este al doilea proiect de lege privind un ajutor financiar propus de guvern de la inceputul crizei. Scopul sau este sa "permita canadienilor sa isi pastreze locurile de munca si sa castige un salariu", a afirmat premierul, care a spus ca este "cel mai mare program economic din Canada de dupa cel de-al doilea razboi mondial".Intrucat prim-ministrul Justin Trudeau nu beneficiaza de sprijinul majoritatii in Parlament, proiectul de lege a facut obiectul unui acord cu partidele de opozitie.Subventia salariala de 75%, pe o durata de trei luni si retroactiva incepand din 15 martie, este destinata companiilor care au suferit sau vor suferi o scadere a veniturilor cu 15% in martie sau cu 30% in lunile aprilie si mai, a informat ministrul de finante Bill Morneau.Economia canadiana a pierdut mai mult de un milion de locuri de munca luna trecuta.Canada numara sambata 23.197 de cazuri de imbolnaviri si 678 de decese cauzate de boala.