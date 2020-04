Canada si SUA prelungesc cu o luna restrictiile impuse la frontiere

Ziare.

Aceste restrictii, implementate luna trecuta de cei doi vecini, urmau sa fie ridicate aceasta saptamana.Conditiile acestei masuri, convenite in martie, raman neschimbate - o limitare drastica a tuturor deplasarilor neesentiale dintr-o tara in alta, dar o mentinere a schimburilor comerciale, a precizat sambata Justin Trudeau.Canada a anuntat duminica o crestere cu 12% a deceselor cauzate de noul coronavirus in 24 de ore, la 1.506 morti, un bilant zilnic in crestere fata de cel de sambata.Bilantul contaminarilor a crescut duminica cu 4,7% la 33.922 - o scadere a raspandirii covid-19 fata de cel inregistrat cu o zi inainte.Statele Unite inregistreaza in schimb cel mai mare numar de morti si de cazuri din lume.Astfel, numarul mortilor a ajuns, luni, la 40.661, potrivit unui bilant prezentat de Universitatea Johns Hopkins, relateaza AFP. In Statele Unite, numarul mortilor s-a dublat intr-o saptamana.