Canada vrea sa interzica entitatilor straine sa cheltuiasca bani pentru a influenta alegerile

Daca va fi adoptata de deputatii federali, aceasta reforma urmeaza sa interzica "entitatilor straine sa cheltuiasca bani pentru a influenta alegerile", in timp ce pana in prezent nimic nu le interzicea acest lucru, potrivit unui comunicat al guvernului Justin Trudeau.Aceasta noua lege electorala va fi in vigoare pentru viitoarele alegeri legislative care sunt prevazute in octombrie 2019. Canada a denuntat in repetate randuri incercarile Rusiei de a destabiliza alegerile din tarile occidentale."Odata cu adoptarea acestei legi, entitatile straine nu vor mai fi capabile sa cheltuiasca bani pentru a influenta alegerile federale", a declarat ministrul institutiilor democratice, Scott Brison, prezentand initiativa legislativa.Reforma electorala urmareste, de asemenea, sa impuna partidelor politice obligatia de a dezvalui natura datelor personale pe care le detin despre alegatori, pentru a face mai transparenta exploatarea informatiilor colectate pe internet.In plus, aceasta reforma electorala va permite din nou canadienilor expatriati de peste cinci ani sa voteze la alegerile nationale. Guvernul precedent, condus intre 2006 si 2015 de conservatori, a privat de vot peste un milion de canadieni care traiesc in strainatate.