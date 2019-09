Ce se stie pana acum despre oficialul canadian de rang inalt acuzat de spionaj. Ar avea legatura cu o afacere denuntata de Serghei Magnitki

Ziare.

com

Jurnalul The Globe and Mail a scris ca punerea sub acuzare a lui Cameron Ortis, responsabil cu rang inalt al Jandarmeriei Regale a Canadei (GRC), este legata de o importanta afacere de presupusa coruptie implicand inalti oficiali rusi, care fusese denuntata de Serghei Magnitki, un jurist rus decedat in 2009 intr-o inchisoare din Moscova.Devenit simbol al luptei impotriva coruptiei, Serghei Magnitki a fost arestat in 2008, dupa ce a denuntat o uriasa masinatie financiara de 5,4 miliarde de ruble (130 de milioane de euro), pusa la cale in opinia lui de responsabili ai politiei si fiscului in detrimentul statului rus si firmei Hermitage Capital, prin rambursari de taxe."Peste 14 milioane de dolari canadieni (aproape 9 milioane de euro) din fraude rusesti ar avea o legatura cu Canada", potrivit unei surse citate de The Globe and Mail.Cameron Ortis ancheta aceasta afacere, dupa o plangere depusa la GRC in 2016 de William (Bill) Browder, un finantator britanic si fost investitor in Rusia, pentru care lucra Serghei Magnitki.GRC nu a deschis o ancheta oficiala in aceasta afacere, in pofida unei intalniri in 2017 intre Cameron Ortis si Bill Browder, de asemenea CEO al fondului de investitii Hermitage Capital, potrivit The Globe and Mail.Cameron Ortis "pare a fi ultima persoana la care ne-am astepta sa fie spion pentru un stat strain", a declarat Bill Browder cotidianului de limba engleza, indicand ca politistul era si responsabil de securitatea sa in cursul vizitelor in Canada.La solicitarea AFP, GRC a refuzat orice comentariu.Potrivit canalului Global, care citeaza surse din cadrul serviciilor de securitate, Cameron Ortis a fost director general al serviciilor de informatii ale GRC si controla din aceasta functie operatiunile de contraspionaj.Cameron Ortis se confrunta cu cinci capete de acuzare in baza Codului Penal canadian si a legii privind protectia informatiilor legate de securitatea nationala, in special contra spionajului strain.Puternica alianta a serviciilor de informatii numita Five Eyes, din care Canada face parte alaturi de Australia, Noua Zeelanda, Marea Britanie si Statele Unite, si-a exprimat ingrijorarea in legatura cu natura informatiilor culese de Cameron Ortis si asteapta o evaluare a pagubelor din partea Ministerului canadian al Securitatii Publice, potrivit unor surse diplomatice citate de televiziunea nationala CBC.Guvernul canadian nu are deocamdata cunostinta de amploarea furtului, dar isi continua investigatiile, a declarat pentru AFP o sursa din anturajul premierului Justin Trudeau, aflat in campanie electorala pentru al doilea mandat.CBC a precizat, citand surse confidentiale, ca alianta nu a intrat in panica, dat fiind ca acuzatiile la adresa lui Cameron Ortis nu par sa demonstreze ca a dezvaluit vreo informatie inainte de arestarea sa.Arestat joi la Ottawa, unde se afla sediile agentiilor de securitate si de informatii, si pus oficial sub acuzare a doua zi, Cameron Ortis urmeaza sa compara din nou in fata justitiei vineri.